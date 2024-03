Mainoo e Hojlund são duas das apostas a longo prazo do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 11:51 • Manchester (ING)

A seleção da Inglaterra anunciou, nesta terça-feira (19), a convocação de um 26º jogador para complementar o elenco relacionado por Gareth Southgate para a Data Fifa. O jovem promissor Kobbie Mainoo, do Manchester United, estava com o grupo sub-21, mas foi convocado pelo técnico para se juntar aos profissionais, fechando o grupo de 26 jogadores sem cortes necessários para seu chamado.

Mainoo, de apenas 18 anos, ganhou espaço e titularidade do United nesta temporada, sob o comando de Erik ten Hag. Fazendo grandes apresentações, o volante já tem 14 jogos na Premier League 2023-24, com ótimos números defensivos e um gol marcado.

Kobbie faz parte de uma geração jovem do Manchester United, pensada a longo prazo. Em vez de rechear o plantel com estrelas, o tradicional clube inglês vem priorizando a chegada de atletas de menos idade, mas com potencial para permanecerem por anos em Old Trafford. Jogadores como Garnacho e Hojlund fazem parte desta geração moldada e trabalhada por Ten Hag para as próximas temporadas.

Mainoo, portanto, se junta a craques como Harry Kane, Bellingham e Foden, além de dois companheiros de United - Maguire e Rashford - no time principal. A Inglaterra terá dois grandes jogos: primeiro, enfrentará o Brasil na estreia de Dorival Júnior, no dia 23; três dias depois, terá pela frente a Bélgica de Kevin de Bruyne. Ambos compromissos serão realizados no Wembley Stadium, em Londres.

Mainoo em ação pelo Manchester United (Foto: AFP)