Barcelona está invicto desde anúncio da saída de Xavi

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 10:49 • Barcelona (ESP)

Após a derrota para o Villareal por 5 a 3 no dia 27 de janeiro, Xavi Hernández anunciou que deixaria o Barcelona no final da temporada. Desde então, com a vitória dos culés sobre o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, o clube catalão mantém uma invencibilidade de 10 jogos e ocupam o segundo lugar no Campeonato Espanhol.

O treinador e ídolo do Barcelona abriu mão de seu último ano de contrato e pediu a demissão para aliviar a pressão sobre os jogadores e sobre ele mesmo, e apesar da conquista da última La Liga, o comandante espanhol não vinha empondo sua melhor metodologia de trabalho à frente do clube.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou detalhes da conversa na qual o técnico pediu dispensa do cargo ao final da temporada. Para ele, a melhor saída era buscar o retorno da estabilidade da equipe e, sob essa ótica, uma demissão por parte do clube nunca foi cogitada.

Xavi e Joan Laporta, presidente do Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)

O Barcelona vinha tendo dificuldades na temporada, perdendo a Supercopa da Espanha para o Real Madrid na final, passando em primeiro na Liga dos Campeões pelo saldo de gols após a derrota para o Real Antwerp em dezembro, e ocupando o quarto lugar no Espanhol. Hoje, os catalães estão classificados para as quartas da Champions e entram em campo novamente no dia 30 de março, após a pausa dos compromissos internacionais da Data FIFA.