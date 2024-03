Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







19/03/2024

Gonçalo Ramos, atacante do PSG e substituto de Cristiano Ronaldo na Seleção Portuguesa, revelou em entrevista ao jornal português (Record) sobre um problema de saúde na temporada. O atleta, considerado um dos avançados mais promissores da Europa, teve, no entanto, um início de temporada difícil, marcado por uma infecção que o fez perder 8 quilos e o impediu de ter um desempenho ao mais alto nível.

- Tive um mês de dezembro difícil. Comecei pegando um vírus, que depois se transformou em uma infecção gastrointestinal. Fiquei sangrando e vomitando por 20 dias, sem conseguir comer e com febre muito alta. Acabei indo ao hospital quatro ou cinco vezes e me colocaram soro. Perdi 8 quilos e, enquanto estava me adaptando na França, acrescentar este infortúnio não ajudou - confessou o atacante.

Gonçalo Ramos detalha que teve uma recaída daquela infecção, o que dificultou ainda mais sua adaptação ao PSG. O jogador soma nesta temporada, dez participações em gols, sendo nove marcando e uma assistência, em todas as competições.

- Depois tive que recuperar o peso no meio da temporada, fazendo uma pré-temporada em janeiro, o que não é fácil. Tive sorte porque é um mês mais tranquilo de competição, mas foi difícil voltar ao ritmo depois de perder tanto peso. Comecei no dia 10 de dezembro e só treinei no dia 21. Tive uma recaída no Natal, fui para o hospital e até o dia 30 não voltei a treinar 100% - completou.

(Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

O português de 22 anos foi contratado por empréstimo com opção de compra pelo PSG no início da temporada 2023-24, e retornaria ao Benfica no início da janela de julho deste ano caso não for contratado em definitivo. Gonçalo marcou seu nome na história das Copas do Mundo, na goleada por 6 a 1 de Portugal sobre a Suíça, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick em uma partida de mata-mata desde Pelé.