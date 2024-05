Sem titular da equipe, Real Madrid embarca para final da Champions League

Time está a caminho de Wembley. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 15:07 • Madri (ESP)

O Real Madrid já está a caminho da decisão da Champions League, no Estádio de Wembley, na Inglaterra. Após realizar o último treino em solo espanhol na manhã desta quinta, o elenco partiu da Espanha desfalcado um dos titulares da campanha, o goleiro Andriy Lunin. O motivo é: ucraniano está gripado e ficou no país para se recuperar do quadro a tempo de disputar a final contra o Borussia Dortmund.

O situação do goleiro não é novidade para o elenco do Real Madrid. Lunin já estava afastado da equipe para evitar o contágio dos atletas e só deve embarcar para Wembley no dia da decisão. A tendência é que o ucraniano esteja apto para entrar em campo, entretanto, a titularidade ainda é uma incógnita com o retorno de Courtois, recuperado de lesão, ao time.

Com o belga fora por grande parte da temporada, Lunin tomou conta do recado e foi um dos grandes destaques dos Blancos na campanha finalista. Ao todo, foram oito jogos como titular. O goleiro de 25 anos foi importantíssimo nas classificações contra o RB Leipzig, nas oitavas, e Manchester City, nas quartas.

A decisão final ficará nas mãos de Carlo Ancelotti, que certamente será questionado sobre na entrevista coletiva em Londres. Os desfalques certos do Real Madrid são o volante Tchouaméni e o defensor Alaba, entretanto, ambos viajaram com a equipe e foram colocados entre os relacionados para o jogo.

Brasileiros Rodrygo e Vini Jr viajaram com o elenco para a decisão. (Foto: Divulgação)

Informações gerais de Real Madrid x Borussia Dortmund

Borussia Dortmund x Real Madrid

Data e horário: sábado, 1º/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Wembley Stadium, em Londres (ING)

Onde assistir: TNT e MAX

