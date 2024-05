Outros como Reus: relembre jogadores que valorizaram o amor à camisa acima de tudo

Marco Reus com a camisa do Borussia Dortmund. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 17:30 • Redação do Lance!

A final da Champions League 2023/24, disputada em Wembley entre Real Madrid e Borussia Dortmund, será um prato cheio de narrativas. Marco Reus, por exemplo, é símbolo de uma grande história: de saída do clube após 12 temporadas, o meia jogará sua última partida com a camisa aurinegra e pode se sagrar campeão do maior título de clubes europeus pela primeira vez na carreira.

A história pode ser ainda mais poética para o jogador de 34 anos. O palco de Wembley, em Londres, também foi onde Marco Reus e o Borussia Dortmund bateram na trave pela final da Champions 2012/13, diante do rival Bayern de Munique. Ou seja, em sua última exibição oficial pela equipe, Reus retornará ao local de um trauma com o objetivo de conquistar o maior troféu da carreira. Tudo isso, pelo clube de coração.

A história é digna de um filme. Apesar de ser formado na base do Borussia Monchengladbach, Marcinho, como é carinhosamente chamado na Alemanha, se tornou um símbolo do Borussia Dortmund nos gramados do Westfalenstadion: o talentoso meia recusou propostas de outros gigantes europeus para seguir na equipe alemã.

A final da Champions será o 429º jogo de Marco Reus com a camisa do Borussia. Até aqui, foram 170 gols e 103 assistências, além de dois títulos da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

Outros como Reus

FRANCESCO TOTTI - ROMA

Totti, além de ter sido um dos jogadores italianos mais emblemáticos das últimas décadas, é um símbolo do amor à Roma. Desenvolvido no futebol de base dos Giallorossi, o atacante disputou 786 partidas ao todo, com 307 gols e 20 assistências, ao longo de 25 temporadas.

Em entrevista, Totti chegou a admitir que recusou uma proposta para vestir a camisa do Real Madrid no início dos anos 2000. Para ele, "seguir na Roma foi a maior vitória da carreira."

Com a camisa dos Lobos, o eterno capitão romanista foi campeão da Serie A, bi da Coppa Italia e da Supercopa da Itália.

Despedida oficial de Totti com a camisa da Roma. VINCENZO PINTO / AFP

DANIELE DE ROSSI - ROMA

Além do Capitano, a Roma teve mais um ídolo para chamar exclusivamente de seu: Daniele de Rossi. O meio campista disputou, ao todo, 18 temporadas profissionais com a equipe, e assim herdou o braçadeira de capitão com a aposentadoria de Totti. Hoje em dia, De Rossi é treinador do clube.

Foram 740 jogos, 86 gols e os mesmos quatro títulos conquistados ao lado de Totti, além de uma Copa do Mundo com a seleção da Itália, em 2006. Assim como Reus, o volante não passou a carreira inteira pelo clube do coração: o volante saiu da equipe em 18/19, quando se transferiu para o Boca Juniors.

(Foto: Filippo Monteforte / AFP)

STEVEN GERRARD - LIVERPOOL

O futebol inglês também tem seus ídolos longevos. Em Merseyside, é muito difícil encontrar alguém que não seja perdidamente apaixonado por Steven Gerrard. Símbolo do Liverpool nas duas últimas décadas, o meia disputou 16 temporadas pelo time profissional dos Reds.

Ao todo, foram 709 jogos, 184 gols e 93 assistências. Entre títulos continentais e nacionais, foram dez conquistas ao todo para o mais identificado jogador do Liverpool na história recente.

Steven Gerrard (Foto: Divulgação)

RYAN GIGGS - MANCHESTER UNITED

Se o Liverpool teve Gerrard, o Manchester United teve Ryan Giggs. Multicampeão e símbolo da era de ouro dos Red Devils, o galês disputou mais de 926 partidas com a camisa do time, com 168 gols e 129 assistências. Foram 23 temporadas pelo time profissional.

Ao todo, foram 36 títulos representando o lado vermelho de Manchester, incluindo 13 campeonatos ingleses e duas Champions League.

CHRIS YOUNG / AFP

XAVI HERNÁNDEZ - BARCELONA

Xavi viveu o Barcelona durante mais de duas décadas. Dos tempos de La Masia aos mais recentes, quando assumiu o comando técnico do time e foi campeão espanhol, é indiscutível que o ex-volante é um dos grades símbolos do clube na história.

Foram 17 temporadas profissionais com a camisa blaugrana. Em 767 partidas, Xavii marcou 85 gols e deu 87 assistências, mas é o currículo de títulos que mais impressiona: parte de um dos times mais impressionantes da história do futebol, junto de Messi, Busquets, Piqué e Iniesta, o espanhol levantou 27 taças com o Barça.

AFP