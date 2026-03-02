Veja o golaço de Wesley, ex-Flamengo, em clássico contra a Juventus

O lateral brasileiro Wesley, ex jogador do Flamengo, abriu o placar do clássico entre Juventus e Roma, com um chute de fora da área direto no ângulo, aos 39 minutos do primeiro tempo. A partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano terminou empatada após virada da Velha Senhora nos acréscimos.

Titular na Roma de Gasperini, Wesley anotou seu quarto gol na temporada 25/26. ⚽Veja o gol marcado por Wesley no clássico italiano;

Wesley marcou aos 39 minutos do primeiro tempo. Pisilli acelerou o contra-ataque pelo meio do campo e abriu na esquerda com o brasileiro. O lateral puxou a bola para o pé direito e finalizou da entrada da grande área, acertando um chute colocado no ângulo do goleiro Mattia Perin.

Nas redes sociais, o nome do brasileiro ficou muito em alta, principalmente na Itália. Wesley, ex-Flamengo, tem encantado os torcedores da Roma mesmo jogando de maneira improvisada. Confira a repercussão;

Wesley se destaca no Flamengo e chama atenção do futebol europeu

Wesley foi contratado pela Roma junto ao Flamengo em julho de 2025, aos 21 anos, com contrato que se extende por cinco temporadas. A transferência custou 25 milhões de euros fixos, valor equivalente a R$ 161,4 milhões na época da negociação. O acordo prevê ainda 5 milhões de euros em metas, cerca de R$ 32,2 milhões.

Wesley chegou ao Flamengo em 2021 para atuar nas categorias de base. Foi promovido ao time profissional do clube carioca. Pelo Flamengo, disputou 139 partidas e marcou quatro gols antes de se transferir para o futebol italiano.