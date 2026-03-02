Brasileiro nos Emirados Árabes relata conflito no Oriente Médio: 'Nunca vivi'

Conteúdo Especial

Com 12 anos de Emirados Árabes e atuando no Al-Wasl, Fábio Lima relatou a experiência vivida em meio aos conflitos no Oriente Médio. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador contou sobre a situação no país, que foi alvo de ataques do Irã por conta da presença de bases militares dos Estados Unidos no local.

Embora viva em Dubai, Fábio Lima relatou que escutou estrondos das bombas no sábado (28), mas afirmou que a situação nos Emirados Árabes está mais tranquila. Apesar disso, o brasileiro relatou uma mudança na rotina do Al-Wasl, uma vez que o jogo contra o Al-Nassr, pela Copa AFC, que seria disputado na quarta-feira (4), foi adiado pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

- A gente viu algumas coisas, ouvimos alguns estrondos. Estou aqui há 12 anos e foi a primeira vez que vivenciei isso aqui. A gente vê no olho da população, nas informações que recebemos que está tudo controlado. Houve interceptações de drones, mísseis, que iam para lugares específicos. Os destroços caíram em algumas partes (da cidade), mas nada grave (aconteceu). Ontem tivemos treino normal, mas hoje o treino foi cancelado, porque o jogo contra o Al-Nassr foi adiado. Recebemos um alarme na madrugada pelo celular para evitar sair de casa. O governo deixa a população bem ciente dessas situações. Hoje não aconteceu nenhum episódio fora da normalidade e está tudo bem na medida do possível.

Naturalizado cidadão dos Emirados Árabes, Fábio Lima revelou seu sentimento em meio a toda a tensão vivida no Oriente Médio. O atleta também se preocupa em conversar com familiares para tentar acalmá-los com informações mais precisas sobre a situação no país. No entanto, o meia do Al-Wasl fez questão de elogiar a região, que vem se desenvolvendo economicamente no cenário mundial.

- Nesses 12 anos, nunca vivi nada parecido. Foi a primeira vez que escutamos esses estrondos dentro da cidade. Vimos vídeos que circulam na internet de destroços em partes da cidade, mas nada fora do normal comparado aos países que estão em guerra. Nos sentimos seguros aqui. Estamos vivendo dia após dias e vendo o que vai acontecer nos próximos dias. Mas estamos tendo uma vida mais ou menos normal. Nosso sentimento é de apreensão e tristeza. A gente fica triste por essas situações que estão acontecendo, mas é uma apreensão de não saber o que vai acontecer nos próximos dias. Ficamos preocupados pelos familiares que estão no Brasil e ficam vendo notícias na internet, na televisão, que não são verdadeiras e se preocupam com nossa segurança, mas tentamos passar tranquilidade, mostrar que tá tudo bem na medida do possível e esperando que acabe logo.

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil, Fábio Lima foi direto ao dizer que um retorno não está nos planos. O jogador de 32 anos é considerado um ídolo do Al-Wasl, que foi treinador por Luis Castro na última temporada.

- Não penso em voltar pro Brasil agora. Nos sentimos seguros no país, o clube dá toda a infraestrutura para trabalharmos. Não pensamos em voltar pro Brasil para atuar a não ser que esse conflito se escale para um outro patamar e não tenhamos outra saída. Claro que o Brasil é nossa casa, um país maravilhoso e que amamos de coração, mas em questão de trabalho não vejo essa possibilidade.

Com o jogo pela Copa AFC adiado, o Al-Wasl de Fábio Lima entrará em campo apenas no dia 11 de março contra o Al-Nassr, pela mesma competição. O clube também deverá ter o confronto com o Al-Ain, pela UAE Pro League, remarcado.

Fábio Lima é ídolo do Al-Wasl e dos Emirados Árabes

Há 12 anos no Emirados Árabes, Fábio Lima é um dos maiores ídolos da história do Al-Wasl. O brasileiro é o maior artilheiro da história do clube com 213 gols marcados, além de ter conquistado a UAE Pro League e a UAE President Cup, ambas em 2023/2024.

O jogador também tem 41 jogos com a camisa dos Emirados Árabes e quase levou o país para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a seleção de Fábio Lima foi derrotado foi eliminada para o Iraque após uma derrota por 3 a 2 no placar agregado na repescagem das Eliminatórias Asiáticas.

