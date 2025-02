Astro ex-Real Madrid previu sucesso de Vini Jr 7 anos atrás: ‘Muitos riram’

Atuando pelo Real Madrid desde 2018, o atacante Vini Jr garantiu um lugar de protagonismo no clube espanhol, mas encontrou muitas dificuldades durante o início de seu caminho na Europa. Em entrevista ao podcast apresentado por Rio Ferdinand, ex-zagueiro do United e seleção inglesa, o goleiro Courtois revelou que Eden Hazard sempre apostou que o astro brasileiro brilharia vestindo a camisa merengue que muitos riam das falhas do camisa 7 no começo da passagem.

Courtois não esperava que Vini Jr se tornaria a estrela que é hoje, porém, seu compatriota sempre viu potencial no brasileiro.

- Nós chegamos ao clube no mesmo momento. Ele começou a jogar muito cedo e muitos riram dele, porque estava perdendo muitos gols. Mas você podia ver que tinha algo especial. Eu pensava que ele seria bom, mas nunca esperava que seria tanto assim - disse Courtois.

Criado nas categorias de base do Flamengo, o atacante havia sido vendido aos 16 anos por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 274 milhões) e atua pelo clube espanhol há quase sete anos. Junto a ele, o goleiro belga chegava ao Santiago Bernabéu em uma negociação que envolveu a ida do croata Kovacic para o Chelsea.

- O único cara que sempre disse "você vai ver daqui alguns anos, ele vai ser bom" foi Eden (Hazard). Ele me disse na hora, não sei como. Ele só sentiu que havia algo diferente ali. Talvez eu possa analisar um jovem goleiro, mas para eu dizer sobre um atacante é mais difícil - seguiu.

- Eden sempre disse isso (sobre o Vini Jr), desde a primeira vez que o viu. Vini tem algo que, quando não joga, nós sentimos muita falta. A jogada individual, ele é muito forte, sua velocidade é inacreditável, tem uma finalização muito boa de esquerda, de direita. É um jogador incrível - finalizou o goleiro belga.

Altos e baixos da passagem de Vini Jr pelo Real Madrid

Passando por períodos conturbados no início vestindo a camisa merengue, o atacante brasileiro se tornou o principal nome da Seleção Brasileira e do clube espanhol depois de algumas temporadas. O camisa 7 teve uma adaptação complicada ao chegar em Madri por carregar o peso de ser uma das contratações mais caras do futebol à época, além da pressão exacerbada sobre o atleta.

Com a chegada de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, a análise sobre a passagem de Vini Jr no clube mudou completamente: desde 2022, o brasileiro conquistou seu espaço unânime na titularidade da equipe e fez dupla de ataque com Karim Benzema na conquista da Champions League.

Hoje, Vini Jr pede passagem e foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio "Fifa The Best". Autor de gol em dois títulos dos Blancos, ele foi o primeiro jogador brasileiro a marcar em mais de uma final da maior competição entre clubes europeus.