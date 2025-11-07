Galvão Bueno comenta liderança do Palmeiras e manda recado: 'Agora começa'
Equipe de Abel Ferreira venceu o Santos e se isolou na artilharia do Brasileirão
Galvão Bueno se manifestou sobre o triunfo do Palmeiras diante do Santos por 2 a 0. A partida ocorreu nessa quinta-feira (6) no Allianz Parque, em São Paulo, e consolidou a liderança do Verdão no Campeonato Brasileiro de 2025, com três pontos de vantagem sobre o Flamengo. O narrador publicou a mensagem em suas redes sociais exaltando a atuação do atacante Vitor Roque, autor dos dois gols da partida.
- Esse Palmeiras é muito forte!! Ganhou do Santos por 2 a 0, com dois do iluminado Vitor Roque, jogador de seleção!! Abriu 3 pontos na liderança, deixando o Flamengo pra trás!! De quebra, afundou o Peixe na zona do rebaixamento!! E agora começa a pintar como favorito a conquistar o título do Brasileirão!! Depende só dele e com boa vantagem!! - disse Galvão.
Vitor Roque marcou os dois tentos que garantiram a vitória, com destaque para o segundo, finalizado de cavadinha contra o goleiro Gabriel Brazão.
Palmeiras e Flamengo na disputa pela taça do Brasileirão
A disputa pela liderança do Brasileirão Série A 2025 está acirrada na reta final da temporada, com cerca de 6 a 7 rodadas restantes para a maioria das equipes. O Palmeiras lidera com 68 pontos em 31 jogos, seguido de perto pelo Flamengo com 65 pontos (também em 31 jogos) e pelo Cruzeiro com 63 pontos (em 32 jogos). Os próximos jogos serão decisivos, especialmente confrontos diretos ou contra times fortes, para definir o campeão.
