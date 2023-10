Moscardo, que completou 18 anos no dia 28 de setembro, é um dos desejos de Deco, novo diretor esportivo do Barça. O mandatário luso-brasileiro entende que o garoto seria uma ótima figura no estilo de jogo da equipe e se adequa ao perfil de jogador procurado para sua posição. O elenco atual dos culés só conta com um volante de ofício: Oriol Romeu, contratado no verão europeu junto ao Girona.