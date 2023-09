Antes mesmo de assumir o cargo em Barcelona, Deco teve uma espécie de "missão inicial". O gestor foi responsável por intermediar as negociações do Barça com o centroavante Vitor Roque, do Athletico-PR, e teve sucesso ao garantir a compra por parte dos culés. A função se deu por ter um bom conhecimento do mercado brasileiro, além de sólida relação com o representante direto da joia do Furacão, André Cury. Perguntado sobre o jogador brasileiro, o diretor afirmou que não há possibilidades de uma chegada antes de janeiro de 2024.