Após a vitória por 2 a 1 do Barcelona sobre o Real Madrid, neste sábado (3), o jornal espanhol 'Sport' analisou Vitor Roque e sua pequena participação na partida amistosa, disputada nos Estados Unidos, e indica que o atleta está de saída da equipe blaugrana.

Em análise dura sobre o jogador, o diário afirmou que o técnico Hansi Flick "sentenciou" o ex-Athletico-PR ao lhe dar apenas 15 minutos no El Clásico de pré-temporada. O veículo também disse que, aparentemente, o treinador alemão já tem sua decisão tomada sobre o futuro do atleta.

- Vitor Roque tem futuro complicado no Barcelona. O atacante brasileiro esperava convencer Flick durante a pré-temporada, mas parece que o treinador alemão já tem sua decisão tomada. - analisou o jornal espanhol.

- No primeiro jogo, ele colocou o centroavante na ponta contra o Manchester City, e Vitor Roque não jogou bem. Já em El Clásico contra o Madrid, ele foi reserva e só jogou 15 minutos. A verdade é que o atacante deve sair do time azul-grená neste mercado de verão. - acrescentou.

Na visão do jornal, Vitor Roque não tem qualquer chance de disputar posição com Robert Lewandowski, que continuará sendo o titular absoluto do Barcelona. Além disso, destaca que a decisão final sobre brasileiro será tomada depois da pré-temporada.

O atacante vem recebendo diversas propostas para se transferir ao mundo árabe e jogar pelo Al-Hilal, mas as duas ofertas foram negadas pelo jogador.

- Flick já deixou claro que só vai jogar com um atacante central, e esse posto já é de Lewandowski. O treinador alemão sabe de antemão que Vitor Roque não pode jogar de extremo, e, justamente por isso, terá poucas oportunidades. O Barcelona vai conversar com o brasileiro para encontrar a melhor solução, que, para o time, é uma venda definitiva.- finalizou o diário esportivo.