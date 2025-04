Jornal espanhol dispara contra Vini Jr: ‘Queda incompreensível’

Destaque do Real Madrid e eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada, Vini Jr passou por uma queda de rendimento nos jogos mais decisivos de 2024/25. Foi o que disse o jornal espanhol "Marca", no que chamou de "queda incompreensível" em suas atuações desde a Bola de Ouro, conquistada por Rodri, no último ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a vitória do espanhol do Manchester City, Vini Jr publicou em suas redes sociais uma mensagem para o mundo do futebol: "Farei dez vezes mais se for preciso. Eles não estão preparados". A publicação do Marca destaca que desde o dia da derrota na Bola de Ouro, o brasileiro não foi mais o mesmo no Real Madrid.

continua após a publicidade

- Desde aquela segunda-feira, 28 de outubro, o desempenho do camisa 7 não foi mais o mesmo. Não apenas os números, mas a perda completa daquele medo que ele colocava em seus rivais. Sua noite contra o Arsenal, a pior da temporada, é um verdadeiro reflexo de Vini Jr sendo uma sombra do que era antes - escreveu o diário espanhol, que completou:

- Vinicius, que se viu com a Bola de Ouro no bolso, descobriu na última hora que o troféu iria para Rodri e, 20 minutos depois de confirmar o que já era um segredo aberto, o craque brasileiro não hesitou em desafiar o mundo do futebol, sentindo que seu sonho de ganhar seu primeiro prêmio de ouro tinha acabado de ser arrebatado. Enigmático, mas também desafiador - destacou a publicação.

continua após a publicidade

Momento de Vini Jr no Real Madrid

Antes do duelo contra o Alavés, no domingo (13), o jornal destacou o momento de Vinícius e de toda a equipe do Real Madrid, que passa por dificuldades no Campeonato Espanhol e na Champions League. A chance mais provável de título na temporada será a Copa do Rei, em que os Merengues enfrentam o Barcelona na decisão.

Na última temporada, a melhor de sua carreira, Vini Jr. marcou 26 gols e deu 13 assistências. Em 2024/2025, ele já melhorou sua média de passes para gol (14), mas foi menos vezes à rede, em 19 oportunidades.