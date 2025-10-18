O jornal espanhol Sport fez uma lista de dez grandes jogadores livres no mercado e que não fecharam com nenhum clube nesta janela de transferências. Chamada de "estrelas sem dono", quem apareceu na seleção foi o brasileiro Renan Lodi, ex-Al Hilal e Amarelinha. O lateral pediu a rescisão do seu contrato com o clube saudita em setembro de 2025.

continua após a publicidade

A publicação destaca o alto nível do futebol apresentado pelo brasileiro ao dizer que o atleta "daria um salto de qualidade a praticamente qualquer elenco, sendo inexplicável que não tenha um time a essa altura do campeonato". Com 27 anos e após boas exibições no Mundial de Clubes, o Sport afirma que o lateral está em uma idade perfeita para jogar de maneira competitiva e completamente pronto para retornar a uma grande liga europeia.

Além disso, reforça a velocidade, alcance, potência, audácia, boa habilidade no um contra um, excelente profundidade e aprimoramento do desempenho defensivo ao longo da carreira do jogador: "Com experiência em competições europeias, ele traz uma camada extra de confiança e liderança, e com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, ele precisa voltar a competir imediatamente".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Renan Lodi, ex-jogador do Al-Hilal, contra o Manchester City no Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna / AFP)

📋 Confira a lista dos demais atletas, além de Renan Lodi, do jornal

Hakim Ziyech

O ponta-direita marroquino Ziyech está disponível após encerrar o seu contrato com o Al Duhail, do Catar.

Lorenzo Insigne

Aos 34 anos, Insigne busca uma última Copa do Mundo pela Itália. Seu último clube foi o Toronto FC, do Canadá.

Takehiro Tomiyasu

O ex-lateral do Arsenal tem um valor estimado de 18 milhões de euros (mais de 110 milhões de reais), segundo o Transfermarkt. Afastado por lesões em 2025, o japonês buscará uma volta por cima no futebol.

continua após a publicidade

Miralem Pjanic

O meio-campista jogou pela última vez defendendo as cores do russo CSKA Moscou. O Sport traz uma possível preferência do jogador pelo MLS, liga dos Estados Unidos.

Sergio Reguilón

O espanhol já atuou em grandes times da Europa, como Real Madrid, Sevilla, Tottenham e Atlético de Madrid. Está livre desde 7 de janeiro, quando deixou o Tottenham.

Juan Bernat

Desde que saiu do Getafe, na La Liga, o lateral-esquerdo Bernat está à procura de um novo clube.

Cristian Tello

Descoberto por Guardiola no Barcelona, Tello estava no Al-Orobah, da segunda divisão da Arábia Saudita.

Paco Alcácer

Contemporâneo do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) no Barcelona de 2016, Alcácer passou por Borussia Dortmund e Villarreal antes de chegar ao Sharjah FC, nos Emirados Árabes Unidos.

Brian Oliván

Por fim, a reportagem cita o lateral-esquerdo Brian Oliván, por último no Espanyol, como uma boa oportunidade de mercado para quem estiver na busca por um atleta "complementar".