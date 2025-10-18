Jornal espanhol destaca brasileiro em lista de esquecidos: ‘Inexplicável estar livre’
O lateral brasileiro é um dos nomes de destaque da lista do jornal espanhol
O jornal espanhol Sport fez uma lista de dez grandes jogadores livres no mercado e que não fecharam com nenhum clube nesta janela de transferências. Chamada de "estrelas sem dono", quem apareceu na seleção foi o brasileiro Renan Lodi, ex-Al Hilal e Amarelinha. O lateral pediu a rescisão do seu contrato com o clube saudita em setembro de 2025.
A publicação destaca o alto nível do futebol apresentado pelo brasileiro ao dizer que o atleta "daria um salto de qualidade a praticamente qualquer elenco, sendo inexplicável que não tenha um time a essa altura do campeonato". Com 27 anos e após boas exibições no Mundial de Clubes, o Sport afirma que o lateral está em uma idade perfeita para jogar de maneira competitiva e completamente pronto para retornar a uma grande liga europeia.
Além disso, reforça a velocidade, alcance, potência, audácia, boa habilidade no um contra um, excelente profundidade e aprimoramento do desempenho defensivo ao longo da carreira do jogador: "Com experiência em competições europeias, ele traz uma camada extra de confiança e liderança, e com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, ele precisa voltar a competir imediatamente".
📋 Confira a lista dos demais atletas, além de Renan Lodi, do jornal
Hakim Ziyech
O ponta-direita marroquino Ziyech está disponível após encerrar o seu contrato com o Al Duhail, do Catar.
Lorenzo Insigne
Aos 34 anos, Insigne busca uma última Copa do Mundo pela Itália. Seu último clube foi o Toronto FC, do Canadá.
Takehiro Tomiyasu
O ex-lateral do Arsenal tem um valor estimado de 18 milhões de euros (mais de 110 milhões de reais), segundo o Transfermarkt. Afastado por lesões em 2025, o japonês buscará uma volta por cima no futebol.
Miralem Pjanic
O meio-campista jogou pela última vez defendendo as cores do russo CSKA Moscou. O Sport traz uma possível preferência do jogador pelo MLS, liga dos Estados Unidos.
Sergio Reguilón
O espanhol já atuou em grandes times da Europa, como Real Madrid, Sevilla, Tottenham e Atlético de Madrid. Está livre desde 7 de janeiro, quando deixou o Tottenham.
Juan Bernat
Desde que saiu do Getafe, na La Liga, o lateral-esquerdo Bernat está à procura de um novo clube.
Cristian Tello
Descoberto por Guardiola no Barcelona, Tello estava no Al-Orobah, da segunda divisão da Arábia Saudita.
Paco Alcácer
Contemporâneo do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) no Barcelona de 2016, Alcácer passou por Borussia Dortmund e Villarreal antes de chegar ao Sharjah FC, nos Emirados Árabes Unidos.
Brian Oliván
Por fim, a reportagem cita o lateral-esquerdo Brian Oliván, por último no Espanyol, como uma boa oportunidade de mercado para quem estiver na busca por um atleta "complementar".
