Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Por conta da derrota de 1 a 0 no Parc des Princes na ida, os franceses buscam uma vitória fora de casa para manter o sonho do título inédito. Nesse sentido, o jornal "L'Équipe" acredita na "missão possível" — como diz a manchete do veículo — dos parisienses.

Apesar da superioridade do PSG durante 86 minutos, o Liverpool conseguiu arrancar os três pontos, com um gol de Elliott, que invadiu a área e fez o gol da vitória mínima. O domínio da equipe da casa não se refletiu no placar graças a um nome: Alisson Becker. O goleiro brasileiro impediu não só a derrota dos Reds, como um vexame histórico na Champions. Foram 27 finalizações dos franceses, com nove defesas do arqueiro adversário.

🔵🔴 Expectativa do PSG pré-jogo

Contudo, o técnico Luis Enrique não tem a mesma confiança do "L'Équipe". Na entrevista pré-jogo, o espanhol afirma que o time francês entra em campo eliminado e os jogadores não podem esquecer disso.

— Neste momento estamos eliminados e a única coisa que podemos fazer é entrar em campo e vencer. Não acho que haja um jogador que não esteja ansioso para jogar. É uma motivação para nós como equipe e individualmente. É uma oportunidade de mostrar que podemos competir aqui — disse o treinador.

Para eliminar o Liverpool , o PSG precisa de uma vitória por dois gols de diferença em Anfield. O ataque dos parisiense é sensação da temporada europeia com a dupla de ataque formada por Ousmane Dembélé, autor de 28 gols no período, e Khvicha Kvaratskhelia. Na coletiva ao lado de Luis Enrique, o georgiano confia no mesmo desempenho do jogo de ida.

— Nosso objetivo é dominar a partida e jogar como fizemos em Paris, com a mesma qualidade — afirmou o ponta.

