Jornais espanhóis destacam critérios de votação do Fifa The Best: ‘Democrático’

Os jornais europeus repercutiram a vitória de Vini Jr. no prêmio Fifa The Best, em suas capas de quarta-feira (18). Além dos elogios ao brasileiro, o critério de votação adotado pela Fifa foi muito exaltado pelos veículos esportivos.

Ao contrário do que foi feito na eleição da Bola de Ouro da revista "France Football", em outubro deste ano, o Fifa The Best diversificou o seu colégio eleitoral. Tiveram a oportunidade de votar: jogadores, treinadores, torcedores e jornalistas.

Jornais da Espanha como: "AS", "Marca" e "Mundo Deportivo", enalteceram os critérios de votação do Fifa The Best. Veja abaixo o que cada um comentou:

"AS"

- Vinícius é o melhor. O prêmio FIFA de melhor jogador do mundo em 2024, foi o mais democrático, pois jogadores, treinadores, adeptos e jornalistas participaram da sua votação. A Fifa reconheceu o futebolista do Real Madrid como o mais completo do ano -, destacou.

"Marca"

- Existe agora uma solução para o prêmio mais esperado do The Best FIFA Football Awards 2024. Em Doha, depois da comoção que se organizou na Espanha pelo resultado da Bola de Ouro e pela vitória de

Rodrigo Hernández sobre Vinicius, a cerimônia de gala virtual da FIFA, organizada em Doha, premiou o troféu para o brasileiro -, comentou.

Mundo Deportivo

- Não foi na Bola de Ouro, mas sim no The Best, prêmio concedido pela FIFA, onde Vinicius saiu vitorioso como o melhor jogador do ano de 2024. O grande troféu individual que mostra a disparidade de critérios, já que, para o júri da Bola de Ouro, o melhor em 2024 foi Rodri Hernández -, pontuou.

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Reprodução / FIFA+)

