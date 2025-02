Prestes a fazer história na Premier League, o ítalo-brasileiro Jorginho está próximo de alcançar a expressiva marca de 200 jogos disputados no Campeonato Inglês. Com 193, o jogador do Arsenal pode assumir, em breve, o posto de segundo italiano com mais partidas na história do principal torneio nacional de clubes do futebol mundial.

Angelo Ogbonna possui 201, enquanto Gianfranco Zola é o primeiro com 229. A título de comparação, no ranking de brasileiros, Jorginho estaria empatado com Phillippe Coutinho, em 11º lugar, com o mesmo número.

Titular no empate do Arsenal sem gols diante do Nottingham Forest, na última quarta-feira (26), o meio-campista analisou a situação dos Gunners na tabela de classificação. Com 11 partidas restantes, o time de Londres é o vice-líder com 54 pontos, enquanto o Liverpool é o líder com 67 e um jogo a mais. No início de maio, o calendário reservará um confronto direto entre as duas equipes, em Anfield.

- Precisamos continuar pressionando, precisamos continuar. Precisamos encontrar as soluções para marcar, criar mais chances na área, mais chutes. Todos precisam se esforçar e fazer um pouco mais pelo time. A disposição da equipe é enorme e dá para ver o quanto todos se esforçam e com certeza vamos continuar assim - disse Jorginho, às mídias oficias do Arsenal.

Diante do terceiro colocado, na casa do adversário, o Arsenal liderou as principais estatísticas, com mais chutes (13 contra 6), uma posse de bola superior (65% contra 34%) e uma diferença exorbitante nos escanteios (11 contra 3). Para Jorginho, o placar zerado não refletiu o que foi a partida no City Ground.

- Um empate frustrante porque queríamos vencer. Nós pressionamos o máximo que pudemos, tivemos as chances, não vencemos e essa é a parte frustrante. E então você também precisa olhar e ser realista de que este é um lugar difícil de vir e vencer. Acho que apenas dois times vieram aqui e venceram e nós poderíamos ter sido um deles - falou.

- Nós controlamos o jogo, eles não criaram nada realmente perigoso, eles só tiveram contra-ataques e acho que merecíamos vencer, mas infelizmente, isso não aconteceu - completou.

Próximos jogos do Arsenal

O próximo compromisso do Arsenal será contra o PSV, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Champions League. Pela Premier League, a equipe enfrenta o Manchester United no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), pela 28ª rodada.