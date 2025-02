O West Ham venceu o Arsenal por 1 a 0 neste sábado (22), no London Stadium, em Londres (ING), em duelo válido pela 26° rodada da Premier League. O gol da partida foi marcado por Bowen, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Arsenal 0x1 West Ham: como foi o jogo?

Em primeiro tempo morno, Arsenal e West Ham protagonizaram poucas oportunidades nos 45 minutos iniciais. O domínio ofensivo da partida foi dos Gunners, com 64% de posse de bola e nove finalizações, contra quatro do rival. Contudo, os Hammers que saíram na frente, com gol aos 43 minutos. Wan-Bissaka escapou pela direita e cruzou para Bowen completar de peixinho.

Gol de Bowen na partida entre Arsenal e West Ham (Foto: Ian Kington/AFP)

Na segunda etapa, o Arsenal manteve o maior controle da bola e das finalizações. A posse de bola dos Gunners chegou a 70%, com oito chutes — somente um em direção ao gol de Areola. Aos 27 minutos, Lewis-Skelly fez falta em Kudus em um momento em que o adversário sairia na cara do gol. A expulsão saiu após análise do VAR. Com isso, o West Ham segurou o adversário defensivamente com mais facilidade, explorando contra-ataques.

O que vem pela frente?

Na 27ª rodada da Premier League, o Arsenal enfrenta o Nottingham Forest fora de casa, às 16h30, na próxima quarta-feira (26). O West Ham, por sua vez, recebe o Leicester City no London Stadium simultaneamente.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 0x1 West Ham

26ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro), Simon Bennett, Dan Robathan. (assistentes) e Andrew Kitchen (quarto árbitro)

📺 VAR: Peter Bankes e Nick Hopton (assistente)

🥅 Gols: Bowen (WHU — 44'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Todibo, Scarles (WHU)

🟥 Cartões vermelhos: Lewis-Skelly (ARS)

⚽ ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori (Lewis-Skelly); Partey, Rice (Zinchenko), Ødegaard; Nwaneri (Sterling), Merino, Trossard.

West Ham (Técnico: Graham Potter)

Areola; Wan-Bissaka, Todibo (Mavropanos), Kilman, Cresswell, Scarles; Souček, Alvarez, Ward-Prowse; Bowen (Ferguson) e Kudus.