Jorge Jesus reencontra Al-Hilal em pior momento com o Al-Nassr

Em sua primeira temporada no comando do Al-Nassr, Jorge Jesus reencontra o Al-Hilal em sua pior fase com o novo clube. A equipe do treinador português vem de duas derrotas consecutivas, o que fez com que seu time perdesse a liderança do Campeonato Saudita para o rival desta segunda-feira (12).

Contra seu ex-clube, Jorge Jesus busca recolocar o Al-Nassr na disputa pelo título da Saudi Pro League, embora tenha quatro pontos de desvantagem para o Al-Hilal. Uma vitória aproximaria novamente o time de Cristiano Ronaldo da liderança, mas uma derrota desmotivaria a equipe na luta pelo troféu.

Jorge Jesus foi contratado pelo Al-Nassr com a missão de encerrar o jejum de sete anos sem conquistar o Campeonato Saudita. Decacampeão nacional, o clube de Riade venceu a principal competição doméstica pela última vez na temporada 2018/2019.

Em meio aos maus resultados, Jorge Jesus também sofre com possíveis saídas de jogadores do Al-Nassr, como podem ser os casos dos brasileiros Bento e Wesley. O goleiro deve ser emprestado ao Genoa, enquanto o atacante é alvo de interesse do Benfica.

Além do difícil desafio que é enfrentar uma das principais equipes do país, Jorge Jesus e Al-Nassr precisarão encerrar a invencibilidade de 22 jogos do Al-Hilal na temporada. Além de liderar a Saudi Pro League, a equipe de Simone Inzaghi está na semifinal da Copa do Rei Saudita e com 100% de aproveitamento na Champions League da Ásia.

Relação de Jorge Jesus com o Al-Hilal

Jorge Jesus somou dois anos e meio à frente do Al-Hilal em duas passagens com cinco títulos conquistados no período. Além dos troféus, o treinador português fez o clube saudita entrar para o Guinness Book como o clube de futebol com mais vitórias consecutivas na história do esporte, tendo tido 34 triunfos seguidos na temporada 2023/2024.

