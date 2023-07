Contudo, conforme avança o periódico, trata-se de um sonho difícil para o Mister. Luis Díaz é um dos atletas favoritos do técnico Jürgen Klopp e o Liverpool não pretende se desfazer do camisa 23, que está na lista de "inegociáveis" do clube. Os ingleses devem perder outro jogador para a Arábia Saudita nesta janela; o volante Fabinho não viajou com a equipe para a disputa da pré-temporada e está de saída para o Al-Ittihad, clube de Benzema e Kanté.