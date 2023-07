O Inter Miami deve anunciar a contratação do lateral-esquerdo Jordi Alba nesta terça-feira, de acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo". O espanhol de 34 anos está sem clube desde que deixou o Barcelona no fim da última temporada e tudo indica que o defensor deve ser mais um ex-companheiro de Lionel Messi a se reunir com o astro argentino.