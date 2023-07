- Aproveitamos esta oportunidade para relembrar que os princípios fundamentais do calendário internacional permanecem inalterados: os jogos das competições nacionais não podem ser disputados nas mesmas datas que os jogos das competições da Uefa, a menos que circunstâncias excepcionais assim o exijam. Isto é para garantir o sucesso do futebol nacional e das competições de clubes da Uefa. Entendemos que circunstâncias imprevisíveis podem fazer com que jogos domésticos ocasionais tenham que ser transferidos para uma data de competição de clubes da Uefa. No entanto, agendar jogos da liga nacional ou da copa para coincidir diretamente com os jogos das competições de clubes da Uefa, ou vice-versa, não é do interesse dos torcedores e é prejudicial ao futebol - comunicou a Uefa, em carta enviada às federações.