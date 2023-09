- Acho que esse gol do Provedel foi um dos que eu mais comemorei em toda minha carreira. Todo mundo que estava no banco correu para o gramado enlouquecido, uma daquelas coisas que só o futebol consegue proporcionar. O Provedel já tinha feito grandes defesas na partida e o que aconteceu com ele no final foi muito merecido. A gente sabia que o Atlético ia ficar fechado explorando os contra ataques, mas não contávamos que eles conseguissem um gol de sorte, como acabou acontecendo no primeiro tempo. Precisamos nos expor mais na etapa final, mas graças a Deus conseguimos esse ponto, que pode ser decisivo lá na frente - comentou Felipe Anderson, antes de falar da marca histórica de jogos seguidos.