As ausências de Messi e Jordi Alba não impediram a vitória soberana do Inter Miami sobre o Toronto, por 4 a 0, pela 28ª rodada da Major League Soccer (MLS). Os 'The Herons' abriram o placar com Facundo Farías nos acréscimos do primeiro tempo e marcaram três na etapa final: dois de Robert Taylor, aos 54' e 87', e Benjamin Cremaschi, aos 73'.