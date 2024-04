(Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 18:17 • Riade (SAU)

Com a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad nesta terça (30), por 2 a 1, na semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita, Jorge Jesus ampliou o histórico de vitórias contra Marcelo Gallardo no país do Oriente Médio. Agora, o treinador português soma 6 vitórias em 6 jogos sobre o argentino.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a chegada de Gallardo nas terras sauditas, os técnicos reeditaram o confronto da final da Libertadores de 2019, em que o Flamengo de Jorge Jesus superou o River Plate em virada histórica. Confira os números recentes da 'freguesia' do duelo entre os treinadores:

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!