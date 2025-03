Joia nascida na Holanda jogará contra país de origem; entenda

Dean Huijsen, zagueiro de 19 anos do Bournemouth, é um dos principais nomes do confronto entre Holanda e Espanha, nesta quinta-feira (20), pela ida das quartas de final da Nations League, em Roterdã (HOL), no estádio De Kuip. Além do fator campo, o jogador protagoniza uma história envolvendo ambas as seleções.

Nascido em Amsterdã, capital da Holanda, ele escolheu a Espanha para representar no futebol profissional. O defensor teve passagens por times de base da seleção holandesa, com um vice-campeonato europeu sub-17 na Laranja, quando a equipe perdeu para a França.

Huijsen se mudou da para Málaga, sul da Espanha, aos cinco anos e viveu em território ibérico até os 16, quando foi defender a Juventus, da Itália. No início de 2024, obteve a cidadania espanhola e desde então é capitão da equipe sub-21, com sete participações. Com a lesão de Íñigo Martínez, do Barcelona, ele foi promovido à equipe principal nesta Data Fifa.

— Eu me sinto espanhol, a Espanha é meu lar. Se a Espanha não me convocar, continuarei sendo espanhol. Se não me chamarem nos próximos 20 anos, ainda serei espanhol. Não me importo — disse Huijsen, em entrevista coletiva pré-jogo.

Carreira de Huijsen

Com passagem na base da Velha Senhora, Huijsen chegou a ser emprestado para a rival Roma por seis meses em 2024. Entretanto, a afirmação de seu futebol chegou quando o Bournemouth pagou quase R$ 100 milhões por seu futebol, em julho do ano passado. Desde então, o central se transformou em um dos pilares da defesa do time, que está a quatro pontos da zona de qualificação para as competições europeias.

Atualmente, o hispano-neerlandês tem um valor de mercado avaliado em 42 milhões de euros (R$ 260,9 milhões na cotação atual). O valor representa quase o triplo do que foi pago pelo time inglês junto a Juventus no ato de sua contratação. Segundo o jornal "Marca", Huijsen pode estar próximo de voltar ao futebol do seu país, visto que ele está na lista de grandes interesses do Real Madrid para a janela do verão europeu.

