Gol de Endrick pelo Real Madrid leva web ao delírio: ‘Tem muita estrela’

Endrick, atacante da Seleção Brasileira, vive ótimo momento com a camisa do Real Madrid. Titular diante do Leganés, pelas quartas de final da Copa do Rei, o brasileiro deu uma demonstração de oportunismo e marcou o quinto gol com a camisa da equipe espanhola. Os Merengues fecharam o primeiro tempo em Butarque com vitória por 2 a 1.

Encantados com mais uma ótima atuação de Endrick, que já tinha decidido o confronto com o Celta de Vigo, pelas oitavas, os torcedores não esconderam a satisfação com o brasileiro. Veja reações!

Gol de Endrick pelo Real Madrid leva torcedores ao delírio

Endrick comemora gol do Real Madrid contra o Leganés (Foto: Javier Soriano/AFP)

Endrick volta a ter chance no onze inicial

O jovem ex-Palmeiras não foi o único a receber a chance de atuar no 11 inicial da equipe pela partida eliminatória. Jacobo Ramón, zagueiro do Real Madrid Castilla, time B dos Merengues, também ganhou oportunidade. Arda Güler e Brahím Díaz, que geralmente saem do banco de reservas, também foram promovidos ao time titular.

Por outro lado, figurinhas carimbadas no time titular da equipe como Rodrygo, Valverde e Tchouaméni não foram poupados. Vale lembrar que o Real Madrid encara o Atlético de Madrid no próximo sábado (8), em jogo decisivo na briga pelo título da liga espanhola. Depois do compromisso, ainda encara o Manchester City pelos playoffs da Champions League.

