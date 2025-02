Após vitória, Ancelotti revela dúvida na escalação contra o Atlético de Madrid

O Real Madrid bateu o Leganés por 3 a 2 e carimbou vaga nas semifinais da Copa do Rei 2024-25. Após o resultado, Carlo Ancelotti, treinador merengue, explicou as alterações no onze inicial e revelou uma dúvida importante para o clássico contra o Atlético de Madrid, no próximo sábado (8), por La Liga.

Substituído pelo polivalente Federico Valverde no triunfo, o lateral-direito Lucas Vázquez é dúvida para o confronto que vale a liderança da competição. Diante disso, o comandante revelou que ainda não sabe qual será a posição do uruguaio contra os Colchoneros.

— Lucas teve um problema e não conseguiu jogar hoje. Agora, tenho uma dúvida: o que farei com Valverde no sábado (dia do clássico contra o Atlético de Madrid).

Ancelotti lamenta problemas para o Real Madrid

As lesões têm sido comuns na temporada 2024-25 do Real Madrid. Mesmo que o problema com o lateral espanhol não aparente ser grave, Ancelotti já sabe que não contará com Antonio Rüdiger, que sofreu uma lesão no bíceps femoral durante a derrota contra o Espanyol e só deve voltar a estar disponível na reta final do mês de fevereiro.

O Real Madrid arriscou a classificação na Copa do Rei ao entrar em campo com uma equipe mista no Municipal de Butarque. Nomes como Vini Jr. (no banco), Bellingham e Mbappé (não relacionados), desfalcaram o onze inicial da equipe, que apresentou dificuldades ao longo dos 90 minutos. Após sair na frente com gol de Endrick, o time sofreu o empate e correu risco de decidir a vaga na prorrogação, porém, Gonzalo García decidiu o jogo com um cabeceio nos acréscimos.

— Deixamos alguns jogadores em casa para que descansassem e ficassem prontos para o jogo de sábado. Estamos em um momento difícil e precisamos continuar lutando. Jogos assim acontecerão e precisamos seguir em frente.

