John Textor pretende vender o Crystal Palace e comprar outro clube da Premier League

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 13:16 • Londres (ING)

John Textor, dono do Botafogo e do Crystal Palace, diz que está procurando ativamente vender a participação no clube de Londres e está explorando a compra de times ingleses alternativos, incluindo o Everton.

A Eagle Football Holdings, grupo controlado pelo empresário norte-americano, possui uma participação de 45% no Crystal Palace, mas diz que agora procurou a ajuda para encontrar um investidor adequado para comprar a participação do grupo no clube.

Os planos de Textor, agora, incluem a compra de outro time inglês: o Everton, que vive um embróglio com a 777 Partners, SAF que também passa por uma briga judicial com o Vasco associativo.

- Sim (teve conversas sobre a compra do Everton). Perguntei se existe uma maneira de resolver essa confusão. Não quero entrar em uma situação em que não seja bem-vindo - disse John Textor.

Estou observando [a situação], mas a 777 ainda tem contrato. Há pessoas próximas ao clube que se preocupam sobre quem está investindo. Talvez estejamos em uma posição para resolver muitos problemas para as pessoas, mas estamos observando porque há pessoas que têm parte no clube. É bastante confuso e alguns coisas precisam ser limpas - concluiu o empresário.

Textor também disse no comunicado que, embora esteja "extremamente orgulhoso" de seu tempo no clube, um modelo esportivo integrado, como o da Eagle, não se encaixa perfeitamente no clube inglês, que ficou em 10° colocado nesta temporada da Premier League.