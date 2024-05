Real Madrid perde titular para a final da Champions League

(Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 10:34 • Madri (ESP)

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti confirmou a ausência do volante Aurélien Tchouaméni na final da Champions League, que será realizada no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), em Wembley, contra o Borussia Dortmund. O jogador está em tratamento de uma lesão no terceiro metatarso do pé esquerdo, sofrida no jogo de volta contra o Bayern de Munique na semifinal da competição europeia.

O jornal inglês 'The Athletic' já havia antecipado o desfalque no início do mês, informando que o departamento médico do clube disse que Tchouaméni estará bem apenas no dia 17 de junho, para participar da Eurocopa na estreia contra a Áustria, na primeira partida da fase de grupos.

A avaliação trouxe, ao menos, uma notícia animadora: embora na mesma região, a lesão não é igual à que ele sofreu no fim de outubro, que o deixou 50 dias fora dos gramados.

- (Tchouaméni) não chega para a final. Vai focar em se recuperar para a Euro - anunciou Ancelotti.

O desfalque será dolorido ao Real Madrid, já que o francês de 24 anos foi titular em toda a campanha da segunda fase da Champions, atuando também como zagueiro em diversas ocasiões.

(Foto: FADEL SENNA / AFP)

Tchouaméni chegou ao Real Madrid em 2022, após o título da décima quarta conquista do maior torneio entre clubes europeus e foi fundamental em toda a temporada do time merengue, principalmente na La Liga.

Antes da decisão do jogo mais importante da temporada, os Blancos entrarão em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Real Betis, no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol.