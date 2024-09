John Textor comenta possível punição de clube por fair play financeiro e diz que comprará Everton com ‘recusos próprios’

John Textor, empresário dono de Botafogo e Lyon (Foto: Olivier Chassignole/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 15:21 • Lyon (FRA)

John Textor concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (11) e abordou os problemas do Lyon com o fair play financeiro. O clube havia prometido ao órgão regulador do futebol da França que arrecadaria 100 milhões de euros em vendas de jogadores na última janela. No entanto, apenas 40% desse montante foi alcançado.

➡️ Cristiano Ronaldo revela segredo do Real Madrid na Champions League

▶️ Atacante do Real Madrid, Mbappé quase fechou com outro gigante europeu em 2022

Desta forma, há preocupação dentro o Lyon com possíveis punições. Contudo, o mandatário do clube francês e dono da SAF do Botafogo afirmou que não teme sanções. Além disso, disse que a compra do Everton, clube da Premier League, será feita com recursos próprios, e a venda do Crystal Palace, também da Inglaterra, servirá como capital de giro para o Grupo Eagle.

— Na França não funciona assim (punição por descumprimento de promessa). Apresentamos um orçamento para a temporada e cabe a eles decidir se funciona ou não. A ideia era vender por 130 milhões de euros (R$ 807 milhões) e queríamos vender porque tínhamos muitos jogadores. Se falharmos parte dos objetivos, não importa se recuperarmos em outro lugar. A venda do Crystal Palace reduzirá a dívida e fornecerá o capital de giro necessário — afirmou Textor.

— A aquisição do Everton viria com financiamento próprio. Eu seria o comprador, não o Eagle Football. Legalmente, seria separado do Lyon e do Eagle Football — comentou o empresário em outro momento.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

John Textor, dono de Botafogo e Lyon (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)