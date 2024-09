Atacante do Real Madrid, Mbappé quase fechou com outro gigante europeu em 2022

Kylian Mbappé em aquecimento pelo Real Madrid (Foto: Wojtek Radwanski / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 10:38 • Redação do Lance!

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, por pouco não vestiu a camisa de um gigante europeu há dois anos. É o que afirma a informação revelada pelo jornal L’Équipe, da França: o astro francês quase fechou com o Liverpool, da Inglaterra, em 2022. Entre clube e jogador, estava tudo certo, porém, o PSG pediu um valor alto demais e o negócio foi encerrado.

A demanda de Mbappé por deixar o PSG foi uma novela batida nas últimas janelas de transferência. Há dois anos, o atacante, frustrado com os rumos da equipe francesa, teria solicitado uma transferência e o Liverpool era o projeto mais animador. A proposta inicial era de 200 milhões de euros, prontamente recusada por Antero Henrique, ex-diretor esportivo do clube, que pediu o dobro do valor ofertado. Os Reds teriam se assustado e abandonaram as conversas.

Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Franck FIFE / AFP)

O apuração afirma ainda que o contrato de Mbappé com o Liverpool seria de curto prazo e teria previsto uma saída futura para o Real Madrid. O astro dos Bleus é um sonho merengue há temporadas, mas o PSG se recusava a negociar com os espanhóis.

Porém, o tempo acabou realizando a vontade do atacante francês. Em julho deste ano, Mbappé se tornou jogador do Real Madrid após o contrato com o clube francês chegar ao fim. Um gatilho de renovação contratual foi, inclusive, negado pelo jogador, que deixou o clube pela porta dos fundos. Com a camisa do time espanhol, Mbappé soma três gols em cinco partidas, além do título da Supercopa da Uefa.