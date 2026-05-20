O Corinthians visita o Peñarol nesta quinta-feira (21) pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão, que já está classificado para as oitavas de final, ainda está de olho na liderança da sua chave e pode garantir com um empate diante dos uruguaios. A partida começa às 21h30 no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

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Mudanças na escalação do Corinthians contra o Peñarol

Fernando Diniz terá que fazer uma alteração importante na defesa do Corinthians. Matheus Bidu, que sofreu uma entorse de tornozelo esquerdo, está fora do confronto e será substituído por Angileri na lateral esquerda. Na direita, Matheuzinho segue no onze inicial. A zaga é formada por Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, que ficou de fora do confronto contra o Botafogo pelo Brasileiro por suspensão e agora retorna à titularidade.

No meio-campo, Raniele, Breno Bidon e Garro devem começar como titulares e a quarta vaga está em disputa entre Carrillo, Allan e André. Na frente, a dupla de ataque do Timão terá Yuri Alberto e o inglês Lingard deve completar a dupla.

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Outros nomes que podem aparecer na relação no banco de reservas são Charles, que ficou um mês afastado por uma lesão no tornozelo esquerdo, e Zakaria Labyad, que treinou com o elenco do Corinthians na última atividades, realizada na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Lingard marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Ficha Técnica de Peñarol x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

⚽ 5ª rodada da Copa Libertadores

📲: quinta-feira, 21 de maio de 2026

📍Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Disney+

🗣️Arbitragem: Piero Maza (CHI)

🚩Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

📟 VAR: Juan Lara (CHI)

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Prováveis escalações:

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre): Aguerre; Escobar, Ferreira e Álvez; Rodriguez, Trindade, Umpiérrez e Laxalt; Togni; Batista e Arezo.

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André (Carrillo ou Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

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