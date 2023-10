A partida entre Bélgica e Suécia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi interrompida no fim do primeiro tempo após a confirmação da morte de dois torcedores nos arredores do estádio em Bruxelas. De acordo com relatos da imprensa local, os jogadores, assim que souberam do incidente, não retornaram ao gramado após o intervalo.