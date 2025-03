Os jornais argentinos foram à loucura com a goleada da equipe de Lionel Scaloni por 4 a 1 sobre a Seleção Brasileira, no Monumental de Núñez. A vitória consolidou a Albiceleste na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo com 31 pontos conquistados.

Um dos principais jornais da imprensa local, o "Olé" tratou a vitória como um "baile histórico" da Argentina sobre o Brasil. Por outro lado, o "TyC Sports" tratou o triunfo como uma noite sonhada pelos mandantes diante do maior rival sul-americano.

Por outro lado, o Clarín provocou a recente declaração de Raphinha ao afirmar que a Argentina venceu em uma "noite memorável" e com uma "porrada histórica". O "La Nación" também elogiou a postura e a atuação do time de Lionel Scaloni sobre a equipe de Dorival.

Na próxima Data Fifa, a Argentina visita o Chile e recebe a Colômbia para assegurar a primeira colocação nas Eliminatórias. Por outro lado, a Seleção Brasileira viaja para encarar o Equador e recebe o Paraguai buscando classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil ocupa a 4ª colocação com 21 pontos somados restando quatro rodadas para o fim das Eliminatórias da América do Sul. A equipe de Dorival Jr. tem a oportunidade de classificar a Seleção de forma matemática na Data Fifa de junho.

Capa do Olé após goleada da Argentina sobre o Brasil (Foto: Reprodução)

Capa do TyC Sports após goleada da Argentina sobre o Brasil (Foto: Reprodução)

Capa do Clarín após goleada da Argentina sobre o Brasil (Foto: Reprodução)

Capa do La Nación após goleada da Argentina sobre o Brasil (Foto: Reprodução)