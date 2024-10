Lionel Messi é o jogador com mais jogos pela Argentina (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro

A Seleção Argentina é de fato uma das maiores de todo o mundo. Após a conquista das Copas Américas de 2021 e de 2024, além da conquista do tricampeonato mundial de 2022, os hermanos conseguiram colocar novamente a sua equipe nacional no mapa mundial, depois de muitos anos sem títulos. Inúmeros atletas icônicos passaram pelo time nacional do país e o Lance! te mostra os 10 jogadores com mais jogos pela Seleção Argentina.

O jogador com mais jogos pela Seleção Argentina é Lionel Messi (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais jogos pela Argentina

10º lugar: Maradona - 91 jogos

Em 10º lugar está para muitos o maior jogador da Argentina da história, Diego Armando Maradona. O ídolo nacional e de Boca Juniors e Napoli jogou por seu país entre os anos de 1977 e 1994, participando da conquista de uma Copa do Mundo com a seleção argentina.

9º lugar: Sergio Romero - 96 jogos

Em nono lugar está o goleiro Sergio Romero, com 96 partidas disputadas com a Seleção Argentina. O arqueiro jogou pela equipe durante os anos de 2008 a 2018, estando em três Copas do Mundo. No entanto, o goleiro não ganhou nenhum título.

8º lugar: Oscar Ruggeri - 97 jogos

O próximo jogador da lista é Oscar Ruggeri, com 97 aparições pela Seleção Argentina. Tido como um dos maiores zagueiros que já foram produzidos pelo futebol do país, ele atuou pela sua seleção durante os anos de 1983 a 1994. Ele conquistou uma Copa do Mundo em 1986, além de duas edições da Copa América.

7º lugar: Sergio Aguero - 101 partidas

Um dos grandes atacantes que o país produziu nos últimos anos, Sergio "Kun" Aguero é o sétimo da lista de jogadores com mais jogos pela Seleção Argentina. O centroavante jogou 101 vezes pela equipe nacional, entre os anos de 2006 e 2021. Ele conquistou a Copa América de 2021 com a Seleção de seu país.

6º lugar: Diego Simeone - 106 partidas

Em sexto lugar da lista aparece o ex-volante, Diego Simeone. Agora técnico do Atlético de Madrid, ele disputou 106 jogos por sua seleção durante os anos de 1988 e 2002. Ele fez parte de dois elencos campeões da Copa América.

5º lugar: Roberto Ayala - 115 jogos

Em quinto lugar, com 115 jogos pela seleção argentina aparece o zagueiro Roberto Ayala. O atleta atuou por sua equipe nacional durante os anos de 1994 e 2007. Ele não chegou a ganhar títulos com a seleção principal, mas foi campeão olímpico em 2004, além de ser vice das Olimpíadas em 1996.

4º lugar: Javier Zanetti - 143 partidas

Em quarto lugar dos jogadores com mais jogos pela Argentina, Javier Zanetti aparece com 143 jogos. O icônico lateral-direito que também fez história pela Inter de Milão atuou por sua seleção entre 1994 e 2011. Pela Argentina, ele conquistou apenas uma medalha de prata nas Olimpíadas de 1996.

3º lugar: Angel Dí Maria - 144 jogos

Abrindo o pódio, com 144 partidas disputas, Angel Dí Maria é o terceiro colocado da lista. O atleta fez sua estreia pela seleção no ano de 2008 e anunciou sua aposentadoria da equipe nacional após o título da Copa América de 2024. Além disso, ele também ganhou a taça da Conmebol em 2021, além da Copa do Mundo de 2022.

2º lugar: Javier Mascherano - 147 partidas

Em segundo lugar da lista está o zagueiro e volante Javier Mascherano. O ex-atleta jogou pela Seleção Argentina durante os anos de 2003 e 2018. Ele foi campeão olímpico pelo seu país em duas oportunidades, em 2004 e 2008.

1º lugar: Lionel Messi - 186 partidas

Com 186 partidas por sua Seleção, Lionel Messi é o jogador mais jogos pela Argentina. Ele estreou pela equipe nacional em 2005 e segue na ativa nos calendários FIFA. Ele conquistou duas Copas Américas, além da glória da conquista da Copa do Mundo.