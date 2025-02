Após recente declaração de Cristiano Ronaldo, em que afirmou ser o melhor jogador da história, seu ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, afirmou que o melhor jogador da história do futebol foi o brasileiro Ronaldo Fenômeno. O atacante francês foi questionado pela "TNT Sports", após a vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Hilal, por 4 a 1, no Campeonato Saudita.

Eu penso que cada um pode dizer o que quer. Se ele pensa que é o melhor da história, então ele é. Depende. Para mim, por exemplo, o melhor é o Ronaldo, do Brasil. Mas Cristiano é o que é afirmou Benzema

Apesar de ressaltar que não gosta de comparações, Benzema deu sua opinião por conta da recente entrevista de Cristiano ao programa espanhol "La Sexta", em que reiterou ser o melhor e o mais completo de todos os tempos, descartando nomes como Pelé, Messi e Maradona. O francês, inclusive, pregou respeito à história do português no futebol.

- Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso, e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo - afirmou CR7.

Cristiano Ronaldo e Benzema no Real Madrid

Benzema e Cristiano Ronaldo jogaram juntos no Real Madrid entre 2009/10 e 2017/18. Eles chegaram no clube espanhol na mesma janela de transferências, e tiveram passagens históricas no clube espanhol: eles conquistaram quatro títulos da Champions League, três Mundiais de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, entre outros.

