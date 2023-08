Motivado com o novo desafio, Antony agradeceu o tempo pelo Arouca e se mostra feliz com a oportunidade de jogar na MLS. "Tive um período de muita evolução no Arouca e só tenho a agradecer aos membros da comissão técnica e todos do clube pela confiança. Agora o desafio é em outro continente e eu estou muito feliz com a chance de provar meu valor em uma liga tão recheada de grandes craques. Vestir a camisa do Portland Timbers e representar seus torcedores é um ponto muito alto na minha carreira", comentou o atleta.