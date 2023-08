- Voltarei à seleção porque aquela criança que passou pela primeira vez na porta de Coverciano (CT da seleção italiana) há trinta anos quer sonhar e viver este sonho junto com a torcida italiana. Vesti esta camisa com muito orgulho e honrei este compromisso, chorei quando ganhamos a Copa do Mundo e quando não conseguimos nos classificar. Estou à disposição de Roberto Mancini - declarou Buffon.