Jogador morre no Peru após choque em partida de futebol; veja

Uma tragédia tomou conta do futebol peruano nos últimos dias. Em partida válida entre Real Titan Nc e Defensor Nueva Cajamarca, pela Copa Peru, no último domingo (6), Helar Gonzales Altamirano, de 21 anos, veio a óbito após choque com o goleiro adversário.

Com 20 minutos para o fim da partida, Helar tentou alcançar lançamento e acabou levando a pior em disputa com o goleiro adversário. O jovem sofreu ruptura de uma artéria em sua cabeça, precisando ser atendido de imediato ainda em campo. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Confira o lance da Copa Peru abaixo:

Até a terça-feira (8), seu irmão, Eliceo, estava utilizando as redes sociais para pedir orações para o jogador. Mais tarde, no mesmo dia, ele veio a confirmar a morte. A Federação Peruana de Futebol prestou homenagem a Helar em meio a publicação com uma foto do jogador, que nunca chegou a ser convocado.

Em nota, seu clube do Peru, o Real Titan Nc também prestou homenagem a Helar. O funeral do jogador está marcado para acontecer nesta sexta-feira, dia 11 de abril.

— Descanse em paz, amigo. Vamos lembrar de você pelo seu amor ao futebol e à sua família. Você nos deixa com grande dor — escreveu o time do jogador em nota.

José, pai de Helar, também foi outro a lamentar a morte, agradecendo ao suporte e orações mundo afora pelo filho. Segundo ele, o garoto mirava ser um "grande jogador de futebol desde muito jovem" e sempre falava sobre ir o "mais longe possível" com o esporte.