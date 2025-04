Casagrande questiona pedido de desculpas de Richard Ríos

O gol da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira (9), pela Libertadores, foi marcado por Richard Ríos. Contudo, na comemoração do tento, o meia teve um embate com a torcida do Alviverde, na Allianz Arena. Após a polêmica, o jogador pediu desculpas, mas a ação foi questionada por Casagrande. O ex-jogador considerou o gesto como desnecessário.

- Sobre as desculpas do Ríos, só não gostei quando ele falou: "vocês sabem que não sou uma pessoa assim". Uma pessoa assim, o que? Ele não xingou ninguém. Ele só estava de cabeça quente. Qual foi a ofensa para ele pedir uma desculpa assim? O que ele fez pedir perdão quase de joelho? - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Ok, ele achou que tinha que pedir desculpas. Foi lá, pediu e jogou a camisa, a torcida reagiu bem, e é isso, pronto, acabou. Não precisava grava vídeo. Não foi nada grave. O jogador hoje é muito refém dos torcedores e da rede social - concluiu.

Richard Ríos x torcida

Durante a partida contra o Cerro Porteño parte dos torcedores do Palmeiras, presentes no Allianz Parque, fizeram protestos na arquibancada. Ao marcar o gol da vitória do Aliverde, Richard Ríos fez um sinal de silêncio em direção aos torcedores. O cenário gerou revolta nas redes sociais.

Após o gesto, o jogador se desculpou ao final da partida com a torcida no estádio. Além disso, ele tambéo realizou um pronunciamento nas redes sociais, onde reforçou o pedido de desculpas.

