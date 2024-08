Jogador do Real Madrid sofre lesão e desfalca início da temporada

Elenco do Real Madrid em treino horas antes da partida pela Supercopa da Uefa (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 09:12 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (14), o Real Madrid divulgou, por meio de um comunicado oficial, a lesão de Eduardo Camavinga. Segundo o clube espanhol, foi diagnosticado uma entorse do ligamento colateral interno do joelho esquerdo do meio-campista.

O francês se lesionou no último treino da equipe antes da decisão da Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, nesta quarta-feira (14), em uma dividida com Tchouaméni, companheiro de seleção. De acordo com o jornal "Marca", o jogador perderá 12 partidas neste início de temporada, sendo duas na Champions League.

- Após os exames realizados hoje, ao nosso jogador Eduardo Camavinga foi diagnosticado um entorse do ligamento colateral interno no joelho esquerdo. Aguardando evolução. - disse o Real Madrid, em comunicado oficial.

Meio-campista vira baixa e perde a estreia do Real Madrid na Supercopa da Uefa (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X ATALANTA

SUPERCOPA DA UEFA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia

📺 Onde assistir: SBT, TNT Sports e MAX (streaming)

🟨 Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

🚩 Assistentes: Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI)

🖥️ VAR: Bastian Dankert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Tchouameni, Valverde e Jude Bellingham; Vini Jr., Mbappé (Endrick) e Rodrygo.

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Musso; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson e Ruggeri; Lookman e De Ketelaere; Retegui.