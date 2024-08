Bruno Fernandes, do Manchester United, toma decisão sobre futuro no clube

Bruno Fernandes estendeu contrato até 2027 (Foto: Justin Tallis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 08:51 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 14/08/2024 - 10:25

Capitão do Manchester United, Bruno Fernandes estendeu seu contrato e continuará defendendo a camisa do clube inglês até 2027, com opção de prorrogação até o ano seguinte. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o português vai assinar nesta quarta-feira (14), depois de uma longa novela para renovação.

O jogador de 30 anos teve seu nome vinculado a clubes da Arábia no início da abertura da janela, incluindo Al-Ittihad e Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Apesar dos Red Devils terem supostamente dado o sinal verde para a transferência, e as equipes sauditas fazerem um planejamento completo para contar com o jogador e apresentar seus planos futuros ao atleta em reuniões, ele decidiu seguir na Inglaterra.

Bruno Fernandes foi transferido do Sporting ao Manchester United em janeiro de 2020, por 55 milhões de euros, e mais 25 milhões de bônus dependendo de alguns objetivos concluídos durante o contrato. Além disso, eles fecharam a temporada vencendo a Copa da Inglaterra, disputando a final contra o rival da cidade, o Manchester City, em Wembley.

Bruno Fernandes fechou a temporada nos Red Devils 2023/24 somando 48 jogos, 15 gols e 13 assistências. O capitão negociou sua situação contratual desde os compromissos internacionais com Portugal na Eurocopa.