Jogador do Real Madrid recebe propostas da MLS e Arábia Saudita

Nacho atua pelo Real Madrid há 12 temporadas (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 15:26 • Madri (ESP)

A história entre Nacho e Real Madrid vai ganhar um fim nesta temporada. Com contrato até junho, o defensor não vai renovar com os merengues e está em busca de um novo desafio na carreira. No clube espanhol desde as categorias de base, se tornando capitão recentemente e, aos 34 anos, o camisa 6 não deve seguir na Europa.

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências no mundo do futebol, o jogador recebeu propostas de clubes da MLS, a liga dos Estados Unidos, e do futebol arábe. Com o desejo de jogar fora do 'velho continente', Nacho avalia a transferência com bons olhos.

Em 12 temporadas como jogador do Real Madrid, o defensor conquistou cinco Champions League, podendo vencer a sexta ainda nesta temporada, cinco Mundiais de Clubes, quatro La Liga, quatro Supercopa da Uefa, duas Copa do Rei e cinco Supertaça da Espanha. No total, são 16 gols e oito assistências.

