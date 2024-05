Jogador vai deixar o Real Madrid e retornar ao Chelsea

(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 10:30 • Madri (ESP)

Kepa, goleiro do Real Madrid e campeão da Champions League pelo Chelsea, está prestes a deixar o clube, pois retornará ao time inglês no final do período de empréstimo em junho. A contratação do espanhol de 29 anos serviu para ocupar a vaga de Thibaut Courtois.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kepa foi emprestado aos Merengues depois da ruptura ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Courtouis, que precisou submeter a uma cirurgia e o deixou fora dos gramados desde agosto do ano passado.

➡️ Confira os mercados do Lance! Betting para apostar e fazer a boa na final da Champions!

O Real Madrid quer prolongar o contrato de Lunin, que vem conquistando espaço após as duas lesões do belga. Além do rompimento do LCA, o goleiro titular rompeu o menisco interno do joelho direito durante os treinamentos em março, pouco tempo depois de seu retorno e continua à espera do jogador no verão europeu.

(Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Kepa atuou em 13 partidas das 35 jogadas até aqui, além de quatro jogos na Champions League. O ex-Athletic Bilbao tem contrato com o Chelsea até 30 de junho de 2025, e se transferiu ao Real Madrid por empréstimo, já que havia perdido espaço nos Blues para Mendy, que se transferiu para o Al-Ahli, da Arábia Saudita.