Jogador do Barcelona volta a se lesionar e vira problema para a sequência da temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:08 • Redação do Lance!

Um dos desfalques do Barcelona nas últimas partidas terá que passar ainda mais tempo longe dos gramados. O meia Fermín López, que estava fora por conta de uma lesão na coxa esquerda, retornou aos treinamentos nesta terça-feira (17), mas voltou a se machucar. Desta vez, o problema é na coxa direita e ele ficará mais três semanas em tratamento.

A lesão anterior foi sofrida durante aos treinamentos com a seleção sub-21 da Espanha, nas Olimpíadas de Paris e a previsão de retorno era para a partida contra o Getafe, no próximo dia 25 de setembro. Com o novo revés, Fermín deve perder as rodadas seguintes do Campeonato Espanhol, além da reta inicial da equipe blaugrana na Champions League. De acordo com o SPORT, da Espanha, o jogador deve voltar após a pausa internacional de seleções, na segunda semana de outubro.

Confira o comunicado feito pelas redes sociais do Barcelona.

-O jogador titular Fermín López sofreu uma lesão muscular no reto femoral da perna direita durante o treino desta manhã. O tempo estimado em que estará ausente é de três semanas.

Fermín López teve apenas dez dias de férias entre as temporadas anterior e atual, já que participou dos elencos espanhóis que jogaram a Eurocopa e os Jogos Olímpicos de Paris. O caso, inclusive, lembra o de Pedri, companheiro de Barcelona, que fez a mesma "maratona" em 2021 e lidou com lesões posteriores.

O Barcelona encara o Mônaco na próxima quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II.

Lamine Yamal é uma das principais esperanças do Barcelona contra o Mônaco (Foto: Jean-Philippe Marcou/AFP)