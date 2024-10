Vini Jr. erra drible contra o Barcelona e é criticado: ‘Dói nos olhos’

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Barcelona (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 16:58 • Madri (ESP)

O primeiro tempo do clássico entre Real Madrid e Barcelona, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, foi quente. Mbappé e Vini Jr., atacantes merengues, foram dois dos atletas mais comentados na partida, pela criação de oportunidades de perigo. O brasileiro, entretanto, também foi criticado após uma tentativa fracassada de lambreta contra a defesa do Barcelona.

Com o zero a zero no placar, Vini tentou um drible para tentar avançar pelo lado esquerdo do campo, mas acabou falhando. Alguns torcedores tiraram sarro da atitude audaciosa do brasileiro. Confira reações!

Vini Jr. é criticado por torcedores após tentativa de drible

Vini Jr. falha ao tentar lambreta contra o Barcelona (Foto: Reprodução da Internet)

