Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 11:16 • Madri (ESP)

A rodada 33 de La Liga foi novamente manchada por um caso de racismo. Desta vez, o alvo foi Nico Williams, atacante do Athletic Bilbao, em visita ao Atlético de Madrid no Cívitas Metropolitano, em jogo realizado no sábado (28).

Durante o primeiro tempo, a jovem estrela ouviu cânticos e injúrias raciais vindos da torcida colchonera, e avisou ao árbitro Martínez Munuera. Seguindo o protocolo da liga, a autoridade máxima do confronto avisou ao delegado do jogo, paralisando a partida para um comunicado geral. Caso a situação se repetisse, o embate provavelmente seria encerrado.

Três minutos depois de a bola voltar a rolar, Nico aproveitou falha da defesa do Atleti e balançou as redes do Metropolitano. Na comemoração, apontou para sua pele, calando o estádio da capital espanhola de forma histórica. Entretanto, os bascos acabaram sofrendo o revés e perderam por 3 a 1, com gols de Rodrigo de Paul, Ángel Correa e do brasileiro Samuel Lino.

Após o ocorrido, torcedores prestaram apoio a Williams nas redes sociais. Vinícius Jr, craque do Real Madrid e costumeiramente alvo de racismo, utilizou sua conta no Twitter para questionar "até quando" os casos durarão no futebol espanhol.