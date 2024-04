Ana Thaís critica possibilidade de demissão de António Oliveira no Corinthians: ‘Surreal’

Ana Thaís Matos criticou a possível demissão de António Oliveira no Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

A comentarista Ana Thaís Matos criticou os rumores sobre uma possível demissão do técnico António Oliveira, no Corinthians. Nas redes sociais, a jornalista da Globo classificou a situação como "surreal" e argumentou acerca da permanência do treinador português.

- É tão surreal pensarem na demissão do António Oliveira agora que dá ainda mais raiva falar sobre esse tema. Um time novato, um monte de jogador e o treinador entendendo agora onde estão, a tão falada reformulação finalmente acontecendo. Time viciado em errar - escreveu.

Os recentes resultados do Corinthians diminuíram o prestígio de António Oliveira no comando do time. Em apuração do Lance!, o treinador balançou ainda mais no cargo após a derrota para o Argentinos Jrs, na Copa Sul-Americana, na última terça-feira (23), por 1 a 0.

O Corinthians começou o ano sob comando de Mano Menezes, que foi demitido após início ruim de Campeonato Paulista. António Oliveira chegou, mas não conseguiu a classificação da equipe para a fase final do torneio. No Brasileirão, a equipe ainda não marcou gols.