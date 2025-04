Jornal espanhol comete gafe com jogador do Grêmio após vitória na Sul-Americana

Com a estrela de Martin Braithwaite em partida de pouca produção, a vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño por 2 a 1 na noite de quarta-feira (2) repercutiu em território internacional. Porém, o célebre jornal "Marca" errou o nome da competição continental no título do texto, ao trocar o nome da Sul-Americana pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Imortal estreou com vitória na Sul-Americana, após superar o lanterna do Campeonato Paraguaio, no Defensores del Chacho, em Assunção. Após Arezo abrir o placar, de pênalti, e Federico Santander empatar após erro de Jemerson — ambos no primeiro tempo —, coube a Braithwaite sair do banco de reservas para garantir a vitória do Grêmio, na segunda etapa. O dinamarquês retornou de lesão muscular na coxa muito antes do previsto.

continua após a publicidade

Com o gol decisivo, o atacante foi chamado de "Libertador" pelo veículo espanhol. Ao longo do texto, contudo, o jornal refere-se a competição como Sul-Americana, além de ser chamada de "irmãzinha" da Libertadores.

Braithwaite é destaque na Espanha após gol marcado em Sul-Americana (Foto: Reprodução/Marca)

Carreira internacional de Braithwaite

Nascido em Esbjerg, na Dinamarca, Braithwaite começou a carreira no futebol local em clube homônimo da cidade natal. Com passagens por clubes da França e da Inglaterra, o jogador ganhou notoriedade a partir da sua chegada no futebol espanhol. No país ibérico, as experiências de Leganés e Espanyol o credenciaram para chegar ao Barcelona e ser companheiro de ataque de um ilustre ex-Tricolor: Luís Suárez.

continua após a publicidade

Braithwaite comemorando o gol da vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

➡️ Ex-Flamengo vive ‘melhor momento de sua vida’ após gol marcado na Premier League

Em julho de 2024, o atacante foi anunciado como reforço do Imortal em transferência gratuita. Pela seleção nacional, ele tem 10 gols em 69 partidas, enquanto por clubes são 143 tentos, além de 51 assistências.